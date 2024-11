Vasco Cordeiro quer fortalecer parceria entre a UE e os EUA

O presidente do Comité das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro defendeu que a colaboração entre entidades subnacionais é crucial para o fortalecimento da parceria entre a União europeia (UE) e os Estados Unidos da América (EUA).

“A antecâmara das eleições presidenciais dos EUA é um momento chave para reafirmar a relevância da relação transatlântica e, em particular, o contributo que as entidades subnacionais – municípios, governos regionais ou estados – de ambos os lados do Atlântico podem dar para uma ainda maior e mais bem sucedida relação entre os EUA e a UE”, afirmou Vasco Alves Cordeiro, citado em nota de imprensa.

O presidente do Comité das Regiões, falava na reunião anual da Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais dos Estados Unidos da América, (NCSL) decorrida de 5 a 7 de agosto, em Louisville, no Kentucky, tendo participado a convite desta mesma organização.

“Muitos dos estados americanos deparam-se hoje com questões que são também idênticas às que encontramos na UE, ao nível local e regional: a crise da habitação, os custos da inflação, como melhorar os sistemas de educação e formação, para integrar todos os territórios e comunidades, os impactos das alterações climáticas, como regular o uso da Inteligência Artificial ou mesmo o fortalecimento da democracia, desde logo, a nível local”, salientou Vasco Cordeiro na ocasião.

E acrescentou: “Estes são desafios que merecem uma abordagem transatlântica e em relação aos quais, também nós, no Comité das Regiões nos debruçamos e podemos ajudar a construir respostas relevantes”.

O convite e a presença de Vasco Cordeiro nesta reunião insere-se no projeto promovido pelo presidente do Comité das Regiões Europeu que visa fortalecer a colaboração desta instituição europeia com congéneres de outras partes do mundo.



“O objetivo é fomentar e aprofundar o conhecimento dos desafios que as autoridades subnacionais enfrentam no cumprimento da sua função e fortalecer as respostas dadas a desafios comuns”, é indicado em nota de imprensa.

Recorde-se que o Comité das Regiões e a NCSL assinaram, em agosto de 2023, um protocolo de cooperação com o intuito de reforçar a cooperação entre as autoridades subnacionais da UE e dos EUA “no contexto da agenda transatlântica e em áreas como a promoção dos princípios democráticos, o desenvolvimento sustentável e os intercâmbios entre os seus membros e as comunidades que representam”, conclui a mesma nota.