Açores/Eleições

Vasco Cordeiro diz que assunto do 'email' da AT está "esclarecido"

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou que o alerta da Comissão Nacional de Eleições (CNE) sobre um ‘email’ enviado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) aos eleitores açorianos representou um ponto final no tema.