Vasco Cordeiro defende apoio à entrada em plataformas eletrónicas para aumentar exportações

"Com esta ação e com um conjunto de outras medidas o que queremos é prosseguir um objetivo muito simples: nós temos de exportar mais e temos de criar medidas para a ajudar os nossos empresários a exportarem mais", afirmou Vasco Cordeiro aos jornalistas, após visitar o pavilhão dos Açores no Salão Alimentar do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), em Lisboa.





Confrontado com a fragilidade que os transportes da região podem constituir a esse desígnio de aumento das exportações, o presidente do Governo Regional dos Açores sublinhou que, apesar dos desafios logísticos, as exportações têm crescido "de forma bastante significativa".





"A Região Autónoma dos Açores nos últimos 15 a 16 anos foi uma região cujo crescimento económico se situou sempre em termos comparativos com o resto do país acima do resto do país", disse.





Vasco Cordeiro salientou que, no âmbito do sistema de incentivos Competir+, a região está "a caminho dos 480 milhões de euros de investimento privado" e já ultrapassou "os 1.100 projetos de investimento apresentados".





Os laticínios são parte significativa das empresas açorianas presentes no SISAB, sendo as conservas, o peixe, vinhos e licores, doçaria e transformação de carne outras áreas de atividade representadas.