“Vamos à procura do dinheiro onde ele está, com quem nos pode ajudar”

Quais os principais desafios que perspetiva durante o seu mandato (2020-2022) como presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada (AHBVPDL)? Como pretende ultrapassá-los?

Os desafios são prementes e os problemas vêm sempre acoplados com o sinal de Urgente! O primeiro desafio é, sem sombra de dúvida, a valorização dos nossos recursos humanos. Nós somos uma grande organização que tem como ativo os seus bombeiros, prestando um serviço à comunidade na área da proteção de pessoas e bens e na assistência na saúde e no socorro às populações que servimos – diretamente, os concelhos de Ponta Delgada e Lagoa, com cerca de 85 mil habitantes e mais de 30 mil edificações. Indiretamente, estamos aptos a intervir em toda a ilha, sem esquecer a população volante dos cruzeiros, do aeroporto e do porto que cada vez mais recorrem aos serviços da AHBVPDL.







