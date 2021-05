Covid-19

Vacinas Pfizer e AstraZeneca eficazes contra variante detetada na Índia, diz estudo

As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca são quase tão eficazes contra a variante do coronavírus detetada na Índia como contra a variante descoberta no Reino Unido, segundo um estudo da direção-geral de saúde inglesa conhecido no sábado.