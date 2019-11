UNESCO ratifica 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa

As mais lidas

Assim, conclui-se na nota, "a UNESCO decide proclamar o dia 5 de maio de cada ano com o Dia Mundial da Língua Portuguesa" e encoraja "os Estados membros, especialmente na CPLP, e outros acionistas, a participarem no evento de uma maneira que cada um considere mais apropriado e sem implicações financeiras para o orçamento regular da UNESCO".

Por outro lado, a instituição com sede em Paris lembra que o dia 5 de maio já foi firmado como Dia da Língua e Cultura Portuguesa na CPLP, em 2009, afirma ainda que "as Nações Unidas encorajaram a celebração de um dia nacional para cada uma das línguas oficiais da organização".

Na argumentação para a ratificação da proposta, a UNESCO escreve que "é necessário implementar uma cooperação mais abrangente entre os povos através do multilateralismo, aproximação cultural e diálogo entre civilizações, em linha com o que está estipulado na Constituição" desta organização.

Na proposta aprovada, pode ler-se que "o português é a linguagem de nove estados-membros da UNESCO, que é a língua oficial em três organizações continentais e da Conferência Geral da UNESCO e é falada por mais de 265 milhões de pessoas, sendo uma das mais faladas no hemisfério norte".

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), ratificou, esta segunda-feira, a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa a 5 de maio, tornando oficial a proposta apresentada pelos países lusófonos.

