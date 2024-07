Uma das crianças mortas no ataque com faca em Inglaterra tem nacionalidade portuguesa

José Cesário acrescentou que o cônsul-geral de Portugal em Manchester já falou com uma tia da criança e que os pais “estão em estado de choque e incontactáveis”.

O governante adiantou que os pais são originários da Região Autónoma da Madeira.

A criança portuguesa, que nasceu a 15 de outubro de 2014, está inscrita no Consulado de Portugal em Manchester.

A polícia britânica confirmou hoje que o ataque, perpetrado por um jovem de 17 anos, já detido, provocou a morte de três crianças - além da portuguesa, de nove anos, as outras têm seis e sete anos.

Outros oito menores ficaram feridos no ataque, dois dos quais em estado grave, bem como dois adultos, que também se encontram hospitalizados em estado grave.

As crianças estariam a participar num evento numa escola de dança inspirado pela artista norte-americana Taylor Swift quando o suspeito entrou armado com uma faca e começou a atacar as crianças.

Segundo a polícia, os adultos terão sido feridos a tentar proteger "corajosamente" as crianças do ataque.