Um morto e um ferido em tiroteio num centro comercial na Florida

A Polícia recebeu várias chamadas a alertar para tiros disparados dentro do Paddock Mall, explicou o chefe de Polícia de Ocala, Mike Balken, numa conferência de imprensa, transmitida pela cadeia televisiva CNN, acrescentando que as ligações descreviam um cenário de "atirador ativo", tendo as autoridades respondido com "uma forte presença policial".

“Os agentes policiais entraram imediatamente no centro comercial e descobriram que não se tratava de uma situação de tiroteio ativo”, disse Balken, explicando que os agentes descreveram o incidente como um ato planeado de violência.

AS pessoas foram retiradas do local e não há qualquer ameaça, informou a força policial na rede social Facebook.

O chefe da Polícia confirmou que um homem adulto foi encontrado morto no centro comercial devido a ferimentos a bala e acrescentou que uma mulher sofreu um ferimento de bala numa perna, pelo que teve que ser transportada para o hospital.

A Polícia ainda está à procura do suspeito.