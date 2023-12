Última jornada do ano realiza-se em 11 dias

A 15.ª jornada da II Liga vai ser disputada ao longo de 11 dias, iniciando hoje em Torres Vedras, com o encontro Torreense - Vilaverdense (17h00) e finalizando no último dia do ano de 2023, com o Mafra - AVS (10h00).



Nesta ronda, o Santa Clara joga amanhã no Restelo frente ao Belenenses, equipa que está em zona de despromoção.



Em simultâneo com a 15.ª jornada vai disputar-se, amanhã, um encontro antecipado da 18.º ronda, a receção do União de Leiria ao Paços de Ferreira.



Programa 15.ª jornada

Quinta-feira (21 dezembro)

Torreense – Vilaverdense, 17h00 (Sport TV2).

Sexta-feira (22 dezembro)

Belenenses – Santa Clara, 19h45 (Sport TV3).

Sábado (23 dezembro)

Marítimo – Penafiel, 11h45 (Sport TV1).

Sábado (30 dezembro)

Leixões – Ac. Viseu, 10h00 (Sport TVMP);

ondela – Oliveirense, 10h00 (Sport TV1);

FC Porto B – Nacional, 10h00 (Porto Canal);

Paços Ferreira – Benfica B, 13h00 (Sport TV+);

União Leiria – Feirense, 17h00 (Sport TV3).

Domingo (31 dezembro)

Mafra – AVS, 10h00 (Sport TV1).



18.ª jornada (antecipado)

Sexta-feira (22 dezembro)

União Leiria - Paços Ferreira, 17h45 (Sport TV+).