Trump ferido em comício interrompido por tiros

Depois de se ouvirem tiros, agentes dos serviços secretos retiraram o ex-presidente do palco onde decorria o último comício de Trump antes da convenção republicana onde será oficialmente nomeado candidato do Partido Republicano nas eleições de novembro para a Casa Branca.

O ex-presidente “está bem” e foi “examinado num centro médico local”, indicou posteriormente o porta-voz da campanha, Steven Cheung.

Duas pessoas morreram no tiroteio, incluindo o alegado atirador, segundo o procurador distrital do condado de Butler, Pensilvânia, citado pela agência AP e pelo jornal The Washington Post. O segundo morto é um dos participantes no comício.

Segundo a Associated Press, que cita fontes policiais, o tiroteio no comício de Trump está a ser investigado como uma tentativa de assassínio do ex-presidente norte-americano, mas não há mais informações da parte das autoridades sobre o sucedido.

Segundo a AP, os agentes dos serviços secretos demoraram cerca de dois minutos, desde o primeiro tiro, até Trump entrar no carro blindado onde seguiu.

O Presidente norte-americano e candidato democrata, Joe Biden, já condenou os acontecimentos de sábado, disse estar aliviado por saber que Donald Trump está "seguro e bem", mas evitou considerar o que aconteceu como uma tentativa de assassínio: "Tenho uma opinião sobre o assunto, mas não tenho informações."

“Não deve haver lugar para este tipo de violência na América”, afirmou numa comunicação ao país.

Trump tinha começado a discursar quando se começaram a ouvir estrondos.

Segundo relatou a AP, também no local, o candidato à Casa Branca baixou-se rapidamente enquanto os seus guarda-costas o acompanharam do palco até ao carro.

No momento em que foi retirado, o antigo presidente norte-americano ergueu o punho, sob os aplausos dos seus apoiantes, na descrição feita pelas agências noticiosas.