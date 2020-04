Trump diz que não renovará directrizes sobre distanciamento social

O Governo norte-americano considera que esta orientação de prudência, emitida há 45 dias, foi integrada nas recomendações dadas pelos estados sobre a forma como podem começar a aliviar gradualmente as restrições e reabrir as suas economias.

“Estas diretivas vão desaparecer porque os governadores estão agora a fazê-lo”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, aquando da reunião de hoje com o governador democrata pelo estado do Luisiana, John Bel Edwards.

O estado do Lusiana “virou a esquina” na luta contra o vírus, disse o governador ao republicano Donald Trump, no dia em que houve sinais de esperança sobre um novo tratamento contra o vírus e, simultaneamente, indicadores económicos sombrios para o país.

A economia dos Estados Unidos contraiu-se 4,8% primeiro trimestre em termos anuais, um indicador que é precursor dos relatórios sombrios que se aguardam neste verão, uma vez que a pandemia da covid-19 levou ao encerramento de grande parte do país e provocou uma grave recessão.

Trump falou com confiança dos governadores que lideram a retoma nos seus estados, mas a fase de transição não está a correr bem em todas as regiões do país.

“Eu queria dar-lhe os parabéns”, disse Trump a Edwards, elogiando o governador pelo trabalho que fez em Nova Orleães, uma das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus no país.