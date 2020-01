Trudeau garante que o Canadá não desiste até que "seja feita justiça" no abate do avião ucraniano

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, garantiu, em Edmonton, no Canadá, durante uma homenagem às vítimas da queda de um avião ucraniano no Irão, que o país não irá desistir até que “justiça seja feita” para as famílias dos mortos.