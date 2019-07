Tripulante português resgatado de embarcação de pesca em São Miguel

De acordo com comunicado, o homem de 40 anos e nacionalidade portuguesa, apresentava sinais de alteração de consciência, tendo sido retirado da embarcação através de um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa.





O resgate foi efetuado com sucesso e o paciente desembarcado no aeroporto de Ponta Delgada, posteriormente transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel.





Estiveram envolvidos nesta operação o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar, Porto de Abrigo, um helicóptero EH-101 da FAP e uma ambulância do SRPCBA.