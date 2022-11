Trio 'riscado' juntou-se a Jota e Rafa entre os grandes ausentes

Poucos dias antes de ser conhecida a lista de 55 pré-convocados de Portugal, o avançado do Liverpool, de 25 anos, viu caírem por terra as esperanças de participar no primeiro campeonato do Mundo da carreira, devido a uma lesão contraída ao serviço dos ‘reds’.

Diogo Jota, que manteria, provavelmente, o estatuto de titular na equipa das ‘quinas’, conta com 10 golos em 29 internacionalizações ‘AA’, tendo sido o segundo melhor marcador da formação lusa na fase de qualificação, com cinco tentos em sete partidas, um dos quais no ‘play-off’ com a Turquia.

Também Rafa, um dos eleitos por Paulo Bento em 2014, ficou logo de fora da pré-convocatória elaborada por Fernando Santos, depois de em setembro ter anunciado a sua indisponibilidade para continuar a representar a seleção nacional.

Face às características ímpares do avançado benfiquista, aliadas ao desempenho que tem tido este ano nos ‘encarnados’ (11 golos em 23 jogos), Santos ainda se mostrou disponível para receber o jogador, caso este quisesse reconsiderar a opção. Tal não se confirmou e Rafa ficou mesmo de fora das opções, à semelhança do que sucedeu em 2018.

Já Pedro Neto, ficou igualmente ausente da lista de 55, devido a lesão, contrariamente ao que sucedeu com João Moutinho, Gonçalo Guedes e Renato Sanches, jogadores que tinham sido pré-convocados, mas que não viram o seus nomes serem incluídos na convocatória para o Qatar.

Apesar de ser o segundo jogador mais internacional de sempre (146), apenas atrás de Cristiano Ronaldo (191), o médio do Wolverhampton, de 36 anos, viu chegar ao fim uma sequência de cinco grandes competições internacionais em que representou Portugal: Europeus de 2012, 2016 e 2020, e Mundiais de 2014 e 2018, após ter estado também no Euro2008 e falhado o Mundial2010.

De resto, desde que Fernando Santos substituiu Paulo Bento, em outubro de 2014, Moutinho participou em 74 das 103 partidas que o atual selecionador leva à frente da seleção, 49 das quais como titular.

As ausências de Gonçalo Guedes (32 internacionalizações e sete golos) e Renato Sanches (32 jogos e três golos), que se estrearam pela seleção ‘AA’ com Fernando Santos, também marcaram, de alguma forma, a convocatória para o Mundial2022, ainda que, em ambos os casos, a decisão do selecionador esteja certamente relacionada com o desempenho da dupla na presente temporada.

Se Guedes - autor do tento do triunfo na final da Liga das Nações de 2019 e que tinha estado no Mundial2018 - conta apenas um golo e uma assistência na época de estreia pelo Wolverhampton, Sanches ‘repete’ a ausência de 2018, pecando agora pela falta de minutos no Paris Saint-Germain, pelo qual soma três titularidades em 13 jogos.

A época abaixo das expectativas por parte do Sporting terá sido igualmente ‘madrasta’ para o central Gonçalo Inácio, o médio ofensivo Pedro Gonçalves ou o extremo Trincão, ao passo que Mário Rui, um dos destaques do líder da Serie A, o Nápoles, acabou por ser ultrapassado por Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro nas escolhas para a lateral esquerda.

O Campeonato do Mundo começa no domingo e vai decorrer até 18 de dezembro, no Qatar.

Portugal está integrado no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar uruguaios (28 de novembro) e sul-coreanos (02 de dezembro).