Tribunal determina abertura de novo concurso para projeto da prisão de Ponta Delgada

Na decisão judicial, os juízes da secção do contencioso administrativo referem que o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), que lançou em 2020 o concurso para o projeto, terá de “aprovar novas peças do procedimento, expurgadas das ilegalidades apontadas” e “praticar todos os atos subsequentes no âmbito do mesmo”.

O IGFEJ gere os recursos financeiros, patrimoniais e tecnológicos do Ministério da Justiça e o acórdão, com a data de 05 de maio, surge na sequência do recurso interposto por uma das empresas concorrentes.

“Assim, no caso, o conteúdo concreto da presente decisão terá inevitáveis repercussões nos deveres que dela dimanam para a recorrida, condicionando determinantemente os poderes de reinstrução do procedimento, uma vez que impede que sejam repetidas as invalidades detetadas”, lê-se no acórdão.

No documento, os juízes decidem ainda “anular o ato que determinou a exclusão da proposta” da empresa que recorreu, “a decisão de não adjudicação e, no mesmo âmbito, a revogação da decisão de contratar, no âmbito do procedimento em apreço”.

No processo é referido que ao concurso “apenas se candidataram três empresas e apenas uma proposta se qualificou, sendo que, a final, foi também excluída”, devido a uma diferenciação entre engenheiros e engenheiros técnicos, que o tribunal considerou errada devido à equiparação prevista numa lei de 2009.

O projeto do novo Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada foi apresentado em novembro de 2018 pela então secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, como tendo capacidade para 400 reclusos.

O novo equipamento, a construir na Mata das Feiticeiras, no concelho da Lagoa, num terreno cedido pelo Governo dos Açores ao Estado, deveria substituir o atual Estabelecimento Prisional, localizado na cidade de Ponta Delgada e com problemas de sobrelotação.

A Lusa contactou a tutela, mas não obteve resposta até ao momento.

Em maio de 2021, ao Diário de Notícias, secretário de Estado Adjunto e da Justiça Mário Morgado indicava que estava já “a ser removida a bagacina [pedra vulcânica] para preparar o terreno e a decorrer o concurso para o projeto de arquitetura da nova penitenciária", cuja conclusão apontava então para 2027.