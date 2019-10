Três pessoas morrem em acidente de viação

No jornal de hoje, tem destaque na primeira página a notícia de que há quatro casos relativos a médicos que trabalham nos Açores no Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos e que o Governo da República pretende reforçar a intervenção das regiões autónomas na gestão do mar.

A entrevista do Vice-presidente do Governo Regional sobre economia digital é outro dos destaque desta edição, onde se noticia que o recenseamento agrícola já começou nos Açores e que José Manuel Bolieiro e Ricardo Pacheco ponderam candidaturas à liderança do PSD/A.

A liderança da União Sportiva na Liga e o empate entre o Operário e Rabo de Peixe são as notícias em destaque do Desporto.