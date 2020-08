Três novos casos positivos nos Açores

De acordo com nota, um dos casos foi diagnosticado na sequência de teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 realizado à chegada à Região, relativo a um indivíduo do sexo masculino de 31 anos, proveniente de ligação aérea com o território continental.

Foram ainda detetados dois casos, designadamente um indivíduo do sexo masculino de 37 anos e um indivíduo do sexo feminino de 36 anos, que obtiveram resultado negativo no teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 realizado à chegada e resultado positivo no rastreio efetuado após o sexto dia, tendo este sido conhecido depois do seu regresso a território continental.

Os casos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como contacto com as autoridades de saúde de território continental para acompanhamento dos casos diagnosticados.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 216 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 28 casos positivos ativos, sendo 25 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.