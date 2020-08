Três novos casos de Covid-19 em São Miguel testaram positivo ao 6º dia

Os casos diagnosticados reportam-se a um homem, com 45 anos de idade, e a duas mulheres, com 27 e 34 anos de idade, que desembarcaram na Região provenientes de ligações aéreas com o território continental, tendo realizado testes de despiste previamente ao embarque e apresentado comprovativo de resultado negativo para o vírus SARS-CoV-2 na chegada à Região.

No seguimento da sua permanência na Região, foram realizados novos testes de despiste após o sexto dia, sendo que os três apresentaram resultado positivo.

Todos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

Um dos casos ontem reportado como positivo, após investigação epidemiológica pela Delegação de Saúde Concelhia, foi apurado que já havia sido infetado no seu país de origem, tendo apresentado documentação e informação que sustentou a sua recuperação da infeção provocada pelo SARS-CoV-2, pelo que ficará agora em vigilância ativa sob coordenação da Delegação de Saúde Concelhia.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 188 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se, atualmente, 27 casos positivos ativos, todos eles na ilha de São Miguel.

As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.