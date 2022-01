Treinador do Santa Clara diz que era díficil sorteio da Taça de Portugal ser "pior”

“Era difícil o sorteio ser pior, vamos defrontar o atual detentor do troféu, na sua casa, uma equipa forte e com muitas soluções. Mas vai ser um jogo giro, uma eliminatória em que estaremos ao nosso melhor nível”, afirmou Nuno Campos, citado em comunicado de imprensa.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, vai receber o Santa Clara na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, num dos três encontros entre equipas da I Liga ditados pelo sorteio.

O técnico dos açorianos realçou que os jogos com as “equipas grandes” são “sempre as grandes oportunidades” para as outras formações mostrarem os seus “argumentos”.

“Vamos ao Minho para orgulhar o Santa Clara e todo o arquipélago dos Açores. Como é óbvio entraremos em campo para seguir em frente e marcarmos presença no sorteio da próxima eliminatória”, realçou.

Nuno Campos frisou que o Sporting de Braga “luta por objetivos diferentes” dos do Santa Clara, mas reforçou que os açorianos querem discutir a eliminatória.

“Na época passada, o Santa Clara foi eliminado da Taça de Portugal em Braga, talvez tenha chegado o momento para equilibrar as contas”, assinalou, destacando a “firme intenção” dos açorianos em seguir em frente na prova.

O treinador, que ainda só realizou um jogo no comando técnico do Santa Clara (vitória diante do União de Leira por 2-0 para a Taça de Portugal), realçou que o embate vai ser “especial”, uma vez que também passou pelos minhotos enquanto treinador adjunto de Paulo Fonseca.

“Não escondo que, para mim, tem um gosto especial este regresso a Braga. Venci uma Taça de Portugal pelo Sporting Braga, após 50 anos de jejum, sei o quanto significa a prova para aquele clube", concluiu.

Os bracarenses eliminaram o Santa Clara nas duas vezes em que se encontraram na prova, a última nos quartos de final da última temporada, no caminho para a conquista do título.

Os encontros da quarta eliminatória estão marcados para 21 de novembro.