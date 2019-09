Treinador do Moreirense espera "jogo equilibrado" nos Açores

O técnico defendeu que a turma da vila de Moreira de Cónegos, com sete pontos em quatro jogos, fez um "excelente arranque", mas lembrou que o campeonato é mais uma "maratona" do que "uma prova de velocidade", tendo projetado um "jogo difícil" no domingo, frente a uma das equipas com "menos mexidas" face a 2018/19, "bem orientada" pelo treinador João Henriques.

"Temos mais um jogo extremamente difícil, mas tudo faremos para conquistar pontos. Creio que vai ser um jogo equilibrado, com duas boas equipas", disse, na antevisão ao encontro do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, às 15:00 locais (16:00 em Lisboa).

O embate de domingo vai colocar frente a frente duas das equipas menos batidas neste início de competição - os açorianos sofreram dois golos e são a melhor defesa, a par da do Benfica, enquanto os vimaranenses contabilizam três.

Vítor Campelos reconheceu o mérito do Santa Clara nesse capítulo, mas realçou que o Moreirense está preparado para ser "uma equipa organizada", sempre com "os olhos postos na baliza adversária", para contornar essa eficácia defensiva do adversário, atual 10.º classificado, com cinco pontos.

Nas duas últimas semanas, marcadas pela interrupção do campeonato, o treinador só pôde contar com seis jogadores chamados às seleções nacionais em dois treinos de preparação para o duelo nos Açores, mas mostrou-se simultaneamente "orgulhoso" desse facto.

"Temos de aproveitar a motivação que trazem, porque todos saíram vencedores dos seus jogos", disse, em referência a Steven Vitória (Canadá), Halliche (Argélia), Sori Mané (Guiné-Bissau), Fábio Abreu (Angola), Luther Singh (sub-23 da África do Sul) e Filipe Soares (sub-21 de Portugal).

O Moreirense, sétimo classificado, com sete pontos, defronta o Santa Clara, 10.º, com cinco, em jogo agendado para domingo, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, às 15:00 locais (16:00 em Lisboa).