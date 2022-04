Transladação de âncoras vai criar nova reserva arqueológica em São Roque

A iniciativa será levada a cabo pela Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, através da Direção Regional da Cultura, e em articulação com a Archeocélis e a Portos dos Açores, S. A., sendo que as âncoras em causa foram descobertas no âmbito da empreitada de reperfilamento do Cais de Ponta Delgada.

Segundo nota difundida pelo portal do Governo dos Açores, durante as operações de dragagem da bacia portuária da cidade, a Direção Regional da Cultura implementou um conjunto de condicionantes por forma a proteger o “importante e fundamental valor patrimonial daquela zona”.

De acordo com a mesma fonte, estima-se que tenham ocorrido meia centena de naufrágios nos últimos 500 anos, na baía de Ponta Delgada, “deixando vestígios da importante herança multicultural que construiu o arquipélago dos Açores”.

“Para salvaguardar eventuais descobertas, os trabalhos de arqueologia foram desenvolvidos pela empresa Archeocélis, tendo produzido importantes contributos para a história da Região Autónoma”, sublinha ainda.

A nota governamental noticia ainda que os resultados preliminares de toda a intervenção serão em breve dados a conhecer ao público em sessão de sensibilização patrimonial, juntamente com a comunidade de Ponta Delgada.