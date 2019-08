Trabalhadores dos registos com nova greve hoje

As mais lidas

Segundo a estrutura sindical, o Governo continua a não cumprir a lei referente à reforma dos registos e notariado, nomeadamente nas atualizações indiciárias desde o ano 2000 e não cumprindo as promoções e compensações.

O sindicato tem paralisações marcadas para hoje e para as próximas segundas-feiras, dias 2,9,16,23 e 30 de setembro.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok