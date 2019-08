Trabalhadores da Provise reivindicam salários em atraso

Trabalhadores da empresa de vigilância fizeram greve ontem e manifestaram-se em frente à sede da Provise, no Pico da Pedra e à porta da Inspeção Regional do Trabalho, em Ponta Delgada, reivindicando “respeito” e “salários em atraso".

Os trabalhadores da Provise dos Açores realizaram ontem uma greve de 24 horas e duas concentrações em frente à sede da empresa de vigilância, no Pico da Pedra, e à porta da Inspeção Regional do Trabalho (IRT), em Ponta Delgada, reivindicando “o pagamento dos ordenados e das horas suplementares em atraso” e, ainda, a intervenção da IRT nesta matéria.





“O nosso objetivo é denunciar que a Provise ao longo dos anos tem vindo sistematicamente a não pagar os salários no último dia útil de cada mês. Chega ao ponto de haver dois salários em atraso. Há dois dias, os trabalhadores receberam o salário de junho, receberam hoje, dia 1 de agosto, o subsídio de alimentação de junho e não têm os salários de julho pagos”, contou Rui Tomé, vice-coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Atividades Diversas (STAD) e responsável do setor da segurança privada.







