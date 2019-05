Tolerância de ponto nas ilhas do Triângulo na terça-feira do Espírito Santo

O despacho de Vasco Cordeiro, publicado esta terça-feira em Jornal Oficial, refere que "a celebração do Espírito Santo se reveste de profundo significado para o povo açoriano, sendo o seu culto celebrado em toda a Região".

Segundo o mesmo despacho, "tradicionalmente, as festividades que lhe são dedicadas nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge prolongam-se para além da segunda-feira do Espírito Santo, que este ano ocorre no dia 10 de junho, Dia da Região Autónoma dos Açores", refere nota.