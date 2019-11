Tiroteio durante festa de Halloween faz quatro mortos e quatro feridos

As mais lidas

Um dos habitantes da zona, Chris Gade, disse a uma televisão local que cerca de 100 pessoas estariam na ruidosa festa, interrompida por vários disparos, que levaram os convivas a fugir em pânico do local.

Cerca das 10:45 (05:45, hora de Lisboa), a polícia foi chamada a uma casa alugada rodeada de casas luxuosas e encontrou quatro pessoas mortas, desconhecendo-se ainda pormenores sobre as vítimas ou sobre o sucedido.

O tiroteio aconteceu a noite passada em Orinda, uma localidade com cerca de 20.000 habitantes a leste da cidade de Oakland, durante uma festa de "Halloween".

Um tiroteio durante uma festa de 'Dia das Bruxas' fez quatro mortos e quatro feridos, anunciou esta sexta feira a polícia do estado norte-americano da Califórnia.

