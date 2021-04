Testes à Covid-19 a toda a população da Achadinha

Neste domingo de Páscoa, D. João Lavrador, em entrevista, apela ao esforço redobrado das comunidades cristãs na resposta ao aumento da pobreza e da marginalidade.

O jornal noticia ainda a morte de uma criança num acidente de viação e o agravamento das situações que motivaram pedidos de ajuda à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima em ano de pandemia.

O Desporto destaca na primeira página a desistência da empresa Azul Internacional do projeto de criação de uma Academia no Tecnoparque e a derrota no último minuto do Santa Clara frente ao Porto.