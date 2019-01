Terminadas operações de resgate em prédio que desabou na Rússia

As mais lidas

Os funerais irão acontecer a partir de sexta-feira, após a identificação dos corpos, segundo as autoridades russas.

As explosões de gás com mortes são relativamente comuns na Rússia devido ao envelhecimento das infraestruturas e das normas de segurança que são ignoradas.

Os serviços de socorro estiveram a trabalhar com temperaturas em torno dos –27 graus Celsius nos escombros do edifício, que se localiza em Magnitogorsk, uma cidade industrial da região dos Urais, a 1.700 quilómetros de Moscovo.

Cerca de 1.100 pessoas habitavam este edifício construído em 1973, durante a época soviética, sendo que 35 apartamentos ficaram completamente destruídos com uma explosão de gás que ocorreu na segunda-feira.

Um bebé foi resgatado com vida dos escombros na terça-feira pelas equipas de socorro e encontra-se em estado grave.

