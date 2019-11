Teresa Luciano confiante quanto à recuperação das listas para cirurgia

A secretária regional da Saúde revelou esta segunda-feira que os dados referentes à lista de inscritos para cirurgia no Serviço Regional de Saúde serão publicados amanhã, terça-feira, 12 de novembro, uma vez que se “decidiu incluir a informação referente ao mês de outubro”.

De acordo com Teresa Luciano, “esta informação é fechada no dia 10 do mês seguinte ao qual diz respeito, pelo que a que inclui o mês de outubro só agora está disponível”.

Citada em nota do executivo, a governante manifestou-se confiante relativamente à recuperação destas listas, adiantando que, através dos Vales Saúde, já foram operados cerca de uma centena de utentes nas especialidades de Oftalmologia e Otorrinolaringologia.

“A atividade do Serviço Regional de Saúde está a crescer porque o aumento do número de médicos de família tem proporcionado mais consultas de especialidade e estas, naturalmente, mais referenciação para cirurgia”, referiu.

Teresa Luciana falava à margem de uma visita às obras de reabilitação do Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores, num investimento de 1,5 milhões de euros, que devem estar concluídas até ao final do próximo ano.

A intervenção em curso visa melhorar a organização dos espaços, tendo em vista oferecer melhores cuidados e conforto aos utentes e condições de trabalho mais favoráveis aos profissionais.

Saliente-se que a deslocação de Teresa Machado Luciano à ilha das Flores está inserida na primeira ronda de visitas às unidades de saúde e às associações humanitárias de bombeiros voluntários de todo o arquipélago, para conhecer as realidades locais, designadamente necessidades, atividades e projetos em curso, promovendo um acompanhamento de proximidade.