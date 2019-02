"Tempo de fecho de processos nos tribunais cai para metade" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o relatório anual do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores aponta para a redução do tempo médio da duração de um processo, que passou de 440 dias em 2015, para 185 dias em 2018.

"Câmara e Fajã de Cima prestam homenagem a Medeiros Ferreira" é o título da manchete fotográfica. "Mulher atropelada no Campo de São Francisco em estado crítico", "Depressão Júlia provoca uma dezena de ocorrências", "Utentes do hospital com mais vagas nos cuidados continuados" e "Vinha do Pico recebe Prémio Nacional da Paisagem" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.