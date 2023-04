Tempestade de gelo deixa sem eletricidade 600 mil casas no Canadá

Segundo dados da Hydro-Quebec, produtor de eletricidade da província no leste do Canadá, em Montreal a tempestade deixou sem eletricidade um quarto da cidade, ou 245 mil residências de um total das 600 mil afetadas no Canadá.

Em comunicado, a Hydro-Quebec disse ter mobilizado os funcionários disponíveis para restaurar a energia.

A acumulação de gelo nas árvores e estruturas elétricas faz com que quebrem devido ao excesso de peso.

Segundo as previsões meteorológicas, tanto Montreal quanto as áreas próximas da capital canadiana, Otava, podem registar hoje chuvas entre 20 e 30 milímetros de gelo.

A queda de energia causou o encerramento de escolas em Montreal.

Em Otava, foi interrompido o serviço de comboio na cidade.

As autoridades aconselharam a população a não circular nas estradas devido às más condições climatéricas.

A tempestade também afetou o transporte aéreo, tendo o aeroporto de Montreal de cancelar dezenas de voos nacionais e internacionais.

Em janeiro de 1998, uma tempestade de gelo deixou milhões de pessoas sem energia na província do Quebec e em partes das províncias atlânticas do Canadá, causando 34 mortes, tendo as autoridades canadianas enviado 16.000 soldados para ajudar nos esforços de resgate e recuperação.