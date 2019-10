Teatro Ribeiragrandense recebe "A Confissão" dia 31 de outubro

As mais lidas

Refira-se que a peça será exibida em quatro sessões, no dia 31 de outubro, nomeadamente às 20 horas, 21 horas, 22 horas e às 23 horas.

De acordo com nota, o texto versa um original de Rui Faria, “onde a luta entre o bem e o mal, assim como da maldição contagiosa dos seres demoníacos ameaça uma família. A esperança reside numa criança. Será que irá conseguir fugir da maldição e vencer o mal?”.

O texto é um original de Rui Faria e onde serão exibidas as artes teatrais, musicais e de dança, provocando o suspense, susto e a eterna moralidade social entre o bem e o mal.

O Teatro Ribeiragrandesne recebe no próximo dia 31 de outubro, a peça “A Confissão”, levada a cabo pela AJURPE e pelo grupo Move Dance Crew.

