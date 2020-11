Teatro Micaelense suspende programação até 30 de novembro

De acordo com nota, no seguimento das indicações do Governo dos Açores, o "Teatro Micaelense comunica a suspensão da programação de espetáculos e de todas as iniciativas públicas nos seus espaços até 30 de novembro".

Esta suspensão inclui os seguintes eventos: “Cabaret Circense” (dias 13 e 14 de novembro); “Révérence” e “em.pa.ti.a” (dia 21 de novembro); “O Sal das Lágrimas” (dia 25 de novembro) e a Festa do Cinema Italiano (dias 27,28 e 29 de novembro).

A nota indica que os espectadores com bilhetes adquiridos para estes espetáculos podem solicitar o reembolso, na bilheteira do Teatro Micaelense, a partir de amanhã, dia 10 de novembro.