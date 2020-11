Desta forma e de acordo com nota, a Festa do Cinema Italiano foi reagendada para os dias 15, 16 e 17 de janeiro e os eventos do Paralelo - Festival de Dança, “Révérence” e “em.pa.ti.a”, para os dias 22 e 23 de janeiro, respetivamente.



Os espectadores com bilhetes para a primeiras datas anunciadas deverão contactar a bilheteira, para trocarem os bilhetes para as novas datas ou para pedirem o reembolso.