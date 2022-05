Teatro Micaelense e Opart assinam protocolo para a “coprodução de atividades"

Num comunicado enviado às redações, o Teatro Micaelense avança que a presidente da casa de espetáculos micaelense Maria José Duarte reuniu-se em Lisboa com a administração do Opart, liderada por Conceição Amaral.

Do encontro resultou a “assinatura de um protocolo de cooperação entre as duas instituições tendo em vista a coprodução de atividades culturais, tais como concertos e espetáculos".

Aquelas atividades, segundo a instituição insular, vão contar com a participação das entidades geridas pelo Opart, como o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e os Estúdios Victor Córdon.

“Este acordo assenta no entendimento, por parte de ambas as instituições, de que o desenvolvimento de parcerias e de ações em rede com outros organismos de produção artística são inerentes à sua missão de prestação de serviço público”, indica ainda o Teatro Micaelense.