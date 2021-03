Teatro Micaelense comemora 70.º aniversário com concerto online

O concerto, que é uma recriação parcial do programa original que inaugurou o Teatro Micaelense, a 31 de março de 1951, foi gravado no Teatro Micaelense, numa sala sem público, entre os dias 24 e 26 de março últimos, tendo contado com a colaboração do Conservatório Regional de Ponta Delgada, do Coral de São José e do 37.25 - Núcleo de Artes Performativas/Estúdio 13, envolvendo mais de meia centena de artistas, entre músicos, coralistas e bailarinos, coadjuvados por todo o pessoal técnico do Teatro Micaelense.





As comemorações dos 70 anos do Teatro Micaelense irão acontecer ao longo deste ano. As recentemente anunciadas visitas guiadas estão, por enquanto, adiadas, atendendo à evolução da situação pandémica. Logo que possível novas datas serão anunciadas.