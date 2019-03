Teatro Micaelense assinala Dia Mundial do Teatro com mostra documental e momento musical

O Fundo da Sociedade Teatral Micaelense, à qual competia a gestão do teatro, contém "documentação de cariz administrativo e publicitário. Após a seleção de alguns cartazes volantes, que constituem a maior parte dos materiais de divulgação dos eventos teatrais, a Biblioteca propõe-se, através desses cartazes, contar a história da casa de espetáculos mais proeminente da sua época", lê-se em nota de imprensa.





Os espetáculos que passaram por este teatro são muito variados, incluindo operetas, comédias, dramas, zarzuelas, récitas de gala e espetáculos de cinematografia, protagonizados por companhias profissionais e amadoras, numa variedade que reflete parte da atmosfera cultural micaelense da viragem do século.







Esta mostra documental, que estará patente no Teatro Micaelense até 18 de abril, enquadra-se no projeto “fora de portas” do Arquivo Regional, que procura divulgar junto de um maior e mais vasto público a riqueza e diversidade documental à sua guarda, regressando, pelo segundo ano consecutivo, ao Teatro Micaelense, onde se inaugurou esta iniciativa.





À inauguração seguir-se-á, por volta das 18 horas, um momento musical com a participação dos alunos da classe de piano do professor Tiago Dias, do Conservatório Regional de Ponta Delgada. Serão apresentadas obras de Botelho Leitão, Carlos Seixas, C. Debussy, J. Haydn e W. A. Mozart.