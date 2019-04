Teatro Micaelense acolhe “As Aventuras de Pinóquio”

O Conservatório Regional de Ponta Delgada apresenta “As Aventuras de Pinóquio”, no Teatro Micaelense, amanhã, a partir das 17 horas.

O concerto marca a conclusão de um estágio de coro e orquestra, e envolve a maioria dos alunos do Conservatório.



Será apresentada uma versão musicada do romance “As Aventuras de Pinóquio”, de Carlo Collodi, na adaptação idealizada por Augusto Vismara e comentada musicalmente pelo compositor Maurizio Lomartire, que orientará o estágio, dirigindo o coro e a orquestra.



O espetáculo conta ainda com os solistas Augusto Vismara (violino e viola), Fabio Battistelli (clarinete e clarinete baixo) e Elisa Racioppi (piano) e com recitação do ator Nelson Cabral.