Tânia Fonseca reúne com bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses

Este encontro surgiu na sequência de um outro com a delegação regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses e permitiu reforçar a colaboração existente entre as partes, refere nota de imprensa.







“A colaboração com a Ordem dos Psicólogos Portugueses será para continuar, aos mais diversos níveis, tendo em conta o reconhecimento da importância do papel do psicólogo na administração local e o impacto das suas funções junto da população, a nível social e psicológico”, destacou Tânia Fonseca, citada na mesma nota.







No âmbito da parceria será possível desenvolver ações que visam aumentar o bem-estar e a qualidade de vida da população, sem esquecer a importância dos psicólogos na administração local, vertente na qual a autarquia pretende “contribuir para a promoção do saudável desenvolvimento social, emocional e psicológico dos trabalhadores”, referiu a vice-presidente.

Tânia Fonseca mostrou-se convicta de que será possível “desenvolver diversas ações com especial enfoque para os problemas de saúde psicológica e emocional, bem como ao nível da prevenção dos riscos psicossociais no trabalho".





A nota recorda que a Câmara da Ribeira Grande vai proporcionar, em resultado do protocolo assinado com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o seu primeiro ano profissional júnior, acolhendo a partir do próximo mês um estagiário na divisão de Ação Social e Educação.





No final da audiência, o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses “felicitou a autarquia pelo envolvimento e colaboração em diversas iniciativas que têm permitido fomentar a importância dos psicólogos na comunidade em geral e nas autarquias em particular".