Itália com 283 casos de Coronavírus, mais 50 desde segunda-feira

Em conferência de imprensa o presidente da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, disse que há agora casos do novo coronavirus nas regiões da Toscana e da Sicília.

A maioria dos casos estão concentrados na região de Lombardia (norte), origem do foco da epidemia em Itália e onde estão contabilizadas 212 pessoas contagiadas, seguindo-se Véneto, com 38 casos, Emilia Romanha (norte), com 23, Piamonte (norte) com três, Toscana (centro) com dois, um na Sicilia (sul) e um em Alto Adigio (norte).

No que diz respeito ao caso da Sicília, o paciente é proveniente de Lombardia.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.705 mortos e mais de 80 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

Em Portugal, já houve 14 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, estando um novo caso a ser avaliado.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.