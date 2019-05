Sporting vence Benfica em dérbi da última jornada da Liga Revelação

O Sporting recebeu e venceu esta quarta feira o Benfica, por 4-2, em dérbi da 10.ª e última jornada do apuramento de campeão da Liga Revelação, e termina o campeonato no segundo posto da tabela.

O Sporting entrou muito forte no encontro, com golos de Paulinho, aos 08 minutos, Marco Túlio, aos 14, e Pedro Mendes, aos 24, com o Benfica a conseguir reduzir já na segunda parte, aos 56 minutos, por Diogo Pinto, de grande penalidade.

Aos 60 minutos, o capitão Tomás Silva dilatou novamente a vantagem ‘leonina', com Anthony Carter a fechar o resultado em 4-2, no minuto 78.

Com este resultado, o Sporting termina o campeonato de sub-23 na segunda posição, com 42 pontos, um ponto atrás do Desportivo das Aves, que se sagrou campeão face ao empate no reduto do Sporting de Braga.

A partida iniciou com o Benfica a desperdiçar uma grande penalidade, aos seis minutos, por intermédio de Zé Gomes, que atirou forte por cima da baliza de Luís Maximiano.

O Sporting aproveitou e, aos oito minutos, inaugurou o marcador, através de Paulinho, que só teve de encostar após passe de Abdu Conté, depois de Carlos dos Santos não agarrar um remate potente de Marco Túlio de fora da área, que, aos 14 minutos, apontou da mesma forma o segundo tento ‘leonino’.

A entrada forte dos ‘leões’ culminou no 3-0, à passagem do minuto 24, desta feita por Pedro Mendes, que se desmarcou da linha defensiva ‘encarnada’, foi mais rápido do que os centrais e atirou rasteiro para o fundo das redes.

No segundo período, o Benfica não voltou a vacilar da marca dos 11 metros e, aos 56 minutos, desta feita por Diogo Pinto, reduziu a desvantagem no marcador, mas, volvidos apenas quatro minutos, Tomás Silva ampliou de novo a vantagem sportinguista, ao aproveitar várias fragilidades defensivas do conjunto ‘encarnado’.

O norte-americano Anthony Carter ainda reduziu para 4-2, num cabeceamento fácil após assistência exímia do recém-entrado Rodrigo Conceição, aos 78 minutos, mas nada havia a fazer para contrariar uma vitória sem contestação do conjunto ‘leonino’.