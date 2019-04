Sporting procura primeiro título europeu de futsal frente ao Kairat Almaty

As mais lidas

Além das finais de 2016/17 e 2017/18, ambas frente ao Inter Movistar, o Sporting tinha perdido no jogo decisivo diante dos italianos do Montesilvano, em 2010/11.

A formação lisboeta chegou à final ao eliminar os espanhóis do Inter Movistar, por 5-3, vingando as derrotas nos encontros decisivos nas últimas duas temporadas.

O Sporting procura conquistar este domingo o primeiro título europeu de futsal, na quarta final que disputa, frente aos cazaques do Kairat Almaty, anfitriões da ‘final four’ da Liga dos Campeões.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok