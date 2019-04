Sporting Ideal distinguido pela sua Ética Desportiva

O Sporting Clube Ideal tornou-se na primeira coletividade desportiva açoriana a ser galardoada com o Troféu Ética Desportiva, uma distinção atribuída pelo Governo Regional dos Açores no âmbito do Projeto Ética no Desporto Açores.

O galardão foi atribuído ontem pelo secretário regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, ao presidente do clube da cidade da Ribeira Grande, Jorge Correia, e visa distinguir a iniciativa solidária da coletividade para com um ex-jovem atleta.



Pedro Osório, jogador dos juvenis do Sporting Ideal, afastou-se da competição desportivo no passado mês de dezembro depois de ter sido detetada uma doença cardíaca no atleta de 16 anos. Impedido de competir, o jovem residente no Pico da Pedra não pretende desligar-se da modalidade de eleição e, nesse sentido, o clube decidiu custear as despesas do curso de treinador que Pedro Osório vai frequentar no futuro.







