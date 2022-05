Sporting goleia Santa Clara na despedida de Sarabia

Com o triunfo de hoje, o Sporting soma 85 pontos, registo igual ao da época passada, na qual se sagrou campeão nacional. Talvez por isso, os adeptos bateram palmas e ovacionaram a equipa após o apito final, não tendo arredado pé dos respetivos lugares até os jogadores recolherem aos balneários.

Num jogo para cumprir calendário, já que o segundo lugar não fugiria ao Sporting, nem o sétimo ao Santa Clara, e não tinha possibilidade de chegar ao sexto, o simbolismo acabou por ser o mais forte.

Ainda antes do apito inicial do árbitro lisboeta Hugo Miguel, foi feita a despedida oficial do internacional marroquino Zouhair Feddal, e aos 17 minutos, número da camisola de Pablo Sarabia, os 28.942 espetadores presentes no Estádio José Alvalade aplaudiram em uníssono internacional espanhol que terá cumprido o último jogo pelo Sporting e que deverá regressar ao Paris Saint-Germain, clube de origem.

Do lado oposto, Morita poderá ter feito também o último jogo pelo Santa Clara dado que existe a forte possibilidade ingressar no Sporting. Aliás, no jogo de hoje, os adeptos do Sporting aplaudiram o japonês, aos 73 minutos, quando foi substituído por Nené.

Com estes ingredientes, os comandados de Rúben Amorim entraram mais fortes no encontro, a dominar a posse de bola e jogando essencialmente no meio-campo do Santa Clara, contudo a primeira grande ocasião de golo pertenceu aos açorianos quando, aos 30 minutos, Mohammad Mohebi rematou ligeiramente ao lado da baliza a cargo de João Virgínia, que fez a estreia absoluta na I Liga. Já aos 11, Lincoln, com um remate de longe, tinha testado a atenção do guarda-redes.

Com o avançar do cronómetro, os açorianos foram acreditando que poderiam surpreender o Sporting, abriram-se ao jogo e acabaram por ser surpreendidos. Pela esquerda, Nuno Santos, subiu pelo terreno, cruzou para o ‘coração’ da área e, após um corte defeituoso de Paulo Henrique, a bola sobrou para Bruno Tabata, sozinho e à meia-volta, fez o 1-0, aos 41 minutos.

A abrir a segunda parte, Pablo Sarabia esteve perto de fazer o gosto ao pé, tendo valido a intervenção do guarda-redes Ricardo Fernandes, que, aos 51, não conseguiu conter o remate de Pedro Porro, para o 2-0, depois de novo cruzamento de Nuno Santos.

Ainda o Santa Clara não se tinha recomposto e o Sporting ampliara a contagem. Bola em profundidade, nas costas da linha defensiva, Pedro Gonçalves trabalhou bem a bola e serviu Pablo Sarabia para o 3-0, aos 56 minutos, que seria substituído, aos 62, por Rodrigo Ribeiro, sob uma forte ovação. Tendo sido efusivamente aplaudido quando anunciado como homem do jogo.

A partir daí, o Sporting passou a jogar a seu bel-prazer. O treinador Mário Silva, que pelas declarações do próprio no final do jogo deverá abandonar o comando técnico, bem mexeu na equipa do Santa Clara, mas os ‘leões’ eram dominantes e não recuaram, tendo Marcus Edwards selado a contagem, aos 78 minutos, com um pontapé do meio da rua, de pé esquerdo, com a bola a entrar ao ângulo da baliza adversária.

Até ao final destaque para a chamada do guarda-redes André Paulo, que rendeu João Virgínia, e também se se estreou esta temporada, e para as tentativas de golo de Rodrigo Ribeiro e Pedro Porro, aos 83 e 90+1 minutos, respetivamente.