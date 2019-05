Sporting campeão europeu de hóquei em patins 42 anos depois

As mais lidas

Já perto do final, Ferran Font voltou a desperdiçar um livre direto que poderia sentenciar de vez o triunfo ‘leonino', com Gonçalo Alves a não conseguir finalizar da mesma forma para os portistas, o que levou à euforia os milhares de adeptos sportinguistas, que não arredaram pé até ao momento da entrega da taça, levantada pelo capitão Pedro Gil.

Ferran Font também teve ocasião de repetir a façanha do terceiro golo, com novo livre direto, mas desta vez Nélson Filipe negou o golo ao espanhol.

No segundo tempo, Hélder Nunes teve, em dois livres diretos, a oportunidade de reduzir para os portistas, mas encontrou uma muralha chamada Ângelo Girão, que foi preponderante para o triunfo ‘leonino' com defesas de grande nível.

A dois minutos do descanso, Gonzalo Romero, o ‘herói’ da meia-final com o Benfica, ao marcar o 5-4 final, ‘furou' a defensiva portista pela direita e, na cara de Nélson Filipe, atirou para o quarto golo da formação da casa.

Os ‘leões' chegaram novamente à vantagem, por Vítor Hugo, após assistência sublime de Ferran Font, que ampliou a vantagem sportinguista no minuto seguinte, na cobrança de um livre direto.

A equipa da casa abriu o marcador aos seis minutos, graças à inteligência de Toni Perez, que circundou a baliza e, de costas, atirou para o fundo das redes, surpreendendo o guardião Nélson Filipe, mas Reinaldo Garcia repôs a igualdade quase de imediato, aos oito minutos, com um ‘tiro' de muito longe.

O Sporting, que já havia ultrapassado o Benfica na meia-final da competição, por 5-4, conquistou o segundo título europeu na modalidade, depois do triunfo em 1976/77.

Na segunda parte, Gonçalo Alves (39 minutos) ainda reduziu para o FC Porto, mas Ferran Font ‘fechou', pouco depois (42), as contas a favor da formação ‘verde e branca’.

Toni Perez colocou os ‘leões' na frente, aos seis minutos, Reinaldo Garcia empatou, aos oito, mas os anfitriões da ‘final four’ chegaram ao intervalo a vencer por 4-1, com tentos de Vítor Hugo (11) e Ferran Font (12) e Gonzalo Romero (23).

O anfitrião Sporting conquistou este domingo, 42 anos depois, o seu segundo título de campeão europeu de hóquei em patins, ao bater na final o FC Porto por 5-2, numa ‘final four’ disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

