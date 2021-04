Sofia Ribeiro anuncia Avaliação Externa do ProSucesso

Os resultados deverão ser obtidos no final deste ano letivo, permitindo “arrancar com uma estratégia para a educação em atinência com os resultados da avaliação”.

Em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, Sofia Ribeiro explicou que o Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar – ProSucesso – foi criado em 2015, pelo anterior executivo socialista e que, desde então, “não teve qualquer avaliação externa”.

“O executivo anterior contratualizou uma avaliação externa do ProSucesso que começou o seu trabalho em 2019”, explicou a governante, no entanto, no final do ano passado, a equipa de avaliadores externos comunicou à Secretaria Regional da Educação “que não tinha condições para prosseguir o seu trabalho”.

De acordo com Sofia Ribeiro, a equipa explicou que, devido à pandemia, houve “dificuldade em irem ao terreno entrevistar a comunidade escolar”, não tendo recebido “por parte da Secretaria Regional da Educação e Cultura de então, os dados sociológicos que careciam, para fazerem a avaliação que tinham desenhado”.

A equipa anterior explicou ainda à tutela que “o programa ProSucesso sofreu tantas mutações ao longo destes seis anos que foi desvirtuado, relativamente à estrutura inicial”.

“No entender da anterior comissão de avaliação, foi construído e desenhado um modelo para uma determinada estrutura, que, entretanto, deixou de existir”, frisou a governante.

“Lançamos este programa, desenhado em quatro meses, cumprindo com um compromisso do Programa do Governo Regional dos Açores”, enalteceu ainda a Secretária Regional.

O estudo coordenado por João Cabral “é baseado num modelo matemático de avaliação do ProSucesso, permitirá ter uma avaliação holística, mas também com base numa avaliação de cada componente”, referiu Sofia Ribeiro.