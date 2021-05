Socialista Cristina Calisto recandidata-se à Câmara da Lagoa nos Açores

Segundo nota de imprensa, a Assembleia Geral de militantes do PS/Lagoa reuniu-se na quinta-feira, tendo aprovado por unanimidade o nome de Cristina Calisto como candidata à presidência da Câmara da Lagoa.

Além de Calisto, foram ainda aprovados os nomes de Rodrigo Oliveira como candidato a presidente da Assembleia Municipal da Lagoa e de Lucrécia Rego à Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, naquele concelho.

O PS/Lagoa aprovou ainda recandidaturas de Sérgio Costa à Junta de Freguesia de Santa Cruz, de Adriano Costa à freguesia do Cabouco, de Paulo Melo à de Água do Pau, e de Vitória Arruda à Junta de Freguesia da Ribeira Chã.

“Os militantes socialistas consideraram que os nomes propostos, pela sua experiência e pelos resultados alcançados reúnem as melhores condições para darem continuidade ao desenvolvimento económico do concelho, sem descurar o apoio às famílias e empresas lagoenses”, assinala o comunicado do PS.

Cristina Calisto é presidente da Câmara da Lagoa desde 2015, sendo que, atualmente, é também a presidente da Associação de Municípios dos Açores.

Em abril de 2015 foi anunciado que Cristina Calisto Decq Mota seria a nova presidente da Câmara Municipal da Lagoa, na ilha de São Miguel, depois de o anterior presidente João Ponte ter renunciado ao cargo para ir para a administração da empresa Atlânticoline.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS conquistou 70,17% dos votos (cinco vereadores), o PSD 23,67% (dois vereadores) e a CDU atingiu 2,46% da votação, não tendo conseguido qualquer mandato.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).