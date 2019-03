SMAS avançam com obras num investimento de cerca de 200 mil euros

As mais lidas

Por último, a obra de substituição de rede de distribuição de água na Canada do Socorro de Baixo, na Candelária, terá um custo superior a 34.810 euros.

Assim, a obra de substituição da rede de distribuição de água a realizar no Calço da Cruz, freguesia das Feteiras, vai orçar mais de 61.702 euros.

Os Serviços Municipalizados de Saneamento e Água (SMAS) de Ponta Delgada vão avançar, em breve, com quatro obras que, em conjunto, atingem um investimento de cerca de 200 mil euros.

