Situação epidemiológica nos Açores “controlada”

José Manuel Bolieiro, citado em comunicado a propósito da reunião desta terça-feira de especialistas no Infarmed, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, considerou que a situação epidemiológica nos Açores está “controlada”, com sete ilhas sem casos ativos, uma, a Terceira, com apenas um caso, e São Miguel a merecer “algumas preocupações”.

O líder do governo de coligação PSD, CDS-PP e PPM referiu que “o executivo regional tem estado em contacto permanente com autarcas, diocese, forças de segurança e demais intervenientes da sociedade civil” no âmbito do combate à cCovid-19, considerando que esta ação se desenvolve também “a partir das ações individuais de cada cidadão e da prudência".

José Manuel Bolieiro referiu que “nos próximos dias será iniciada uma nova campanha de comunicação e sensibilização dos açorianos e açorianas, com ‘outdoors’, presença nas redes sociais e espaços na RTP e Antena 1 Açores“.

O chefe do executivo açoriano marcou presença na qualidade de conselheiro de Estado, tendo integrado a XIX sessão de apresentação sobre a “Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal”.

A reunião contou com apresentações técnicas de epidemiologistas e outros especialistas do Ministério da Saúde, da Direção-Geral da Saúde e de outras instituições públicas.