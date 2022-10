SITAVA propõe à NAV atualização salarial de 3% em outubro e de 4% em janeiro

Em comunicado enviado à comunicação social, o sindicato deu conta de uma proposta enviada na quarta-feira à NAV Portugal, para atualização das tabelas salariais, com o objetivo de fazer face ao “doloroso efeito da inflação e da diminuição dos salários reais, que se estima para 2023 da ordem dos 7%”.

Tendo em conta que a empresa está ainda a recuperar dos efeitos da pandemia, o SITAVA propôs que a atualização seja feita em duas fases: “3% a partir do presente mês de outubro” e “4% a partir de janeiro de 2023”.

O sindicato propôs ainda a atualização das cláusulas de expressão pecuniária em 7% a partir de janeiro e a atualização do subsídio de refeição em cartão para 18 euros, também a partir do início do próximo ano.

A 13 de outubro, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) informou que a NAV remeteu para 2023 a eventual negociação salarial e da progressão na carreira.

Segundo o SINTAC, a NAV informou que, “em resultado das medidas de redução de custos (devido à pandemia) e ao facto de a empresa ter uma dívida por pagar, neste ano não seria possível a sua negociação, tendo deixado em aberto a negociação dos mesmos assuntos para o ano de 2023”.