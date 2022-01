Sistema tecnológico de baixo custo vai “democratizar” a investigação do mar profundo

Esta ferramenta é “construída com componentes de uso comum”, sendo, por isso, uma tecnologia “eficaz, de baixo custo, de simples montagem e fácil operabilidade, resiliente, operacional e confiável, para exploração do mar profundo até aos mil metros de profundidade”, explicava o Observatório do Mar dos Açores, em nota de imprensa.

O projeto do Instituto de Investigação em Ciências do Mar – Okeanos, da Universidade dos Açores foi apresentado numa sessão organizada em parceria com o Observatório do Mar dos Açores (OMA), que decorreu na cidade da Horta, ilha do Faial, com transmissão online.

“A ‘Azor drift-cam’ tem o potencial de tornar a exploração do mar profundo mais democrática e acessível para muitos”, explica o OMA, acrescentando que “o sistema não pretende substituir as plataformas de vídeo e fotografia subaquáticas mais sofisticadas”, mas sim “fornecer os meios para realizar avaliações rápidas de habitats bentónicos do mar profundo”.

O projeto nasceu da necessidade de fazer cumprir a agenda de investigação do Okeanos – conhecer todos os elementos topográficos da Zona Económica Exclusiva (ZEE) dos Açores até aos 1.000 metros de profundidade –, que dependia da disponibilidade de recursos escassos e muito caros.

Este equipamento tem vindo a ser testado no mar dos Açores, com 250 mergulhos em dois anos, “que correspondem a 140 quilómetros de fundo e 185 horas de imagem”, adiantou Carlos Dominguez-Carrió, um dos criadores do sistema, e “permitiu fazer uma exploração de larga escala dos montes submarinos e das estruturas geomorfológicas da ZEE dos Açores”, explicou o investigador do Okeanos Telmo Morato.

Morato realçou a “oportunidade que este sistema deu para explorar zonas que, de outra forma, não se veriam” e adiantou que os “Açores terão uma das maiores reservas de esponjas e de corais do mundo, certamente uma das maiores do Atlântico Norte”.

A ferramenta tem um custo total inferior a 15 mil euros e consiste em duas câmaras, que filmam em 4K e HD, dentro de uma estrutura oval, que permite retirar o instrumento mais facilmente se este ficar preso em redes de pesca, e que deve incorporar também duas luzes com bateria interna e uma fita de LED, para iluminar a escuridão do mar profundo.

Tem ainda dois lasers e um leme, que garante a estabilidade do aparelho, explicou Carlos Dominguez-Carrió.

O intuito é “democratizar a investigação”, destacou Telmo Morato, acrescentando que a equipa irá partilhar com a comunidade científica um “livro de receitas que explica que partes compõem este instrumento, como devem ser montadas e como devem ser operadas”.

A ‘Azor drift-cam’ tem uma “configuração fácil de montar, barata, fácil de reparar, que se consegue reparar em qualquer parte do mundo, e que se consegue operar a partir de cada navio, seja de médio ou pequeno porte”, como embarcações de pesca, prosseguiu.

Para o atual ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, “um dos pioneiros na investigação do mar profundo” dos Açores, como frisou Telmo Morato, esta ferramenta demonstra que “é possível explorar o tempestuoso mar profundo, na acentuada Crista Média Atlântica, com imaginação, conhecimento e capacidade”.

Também a oceanógrafa Sylvia Earle saludou a “genial abordagem para explorar o oceano” e sublinhou que os Açores, que se juntam a outros cerca de 130 sítios no mundo que foram considerados ‘hope spots’ para os oceanos são pioneiros por estarem “a oferecer proteção total às criaturas do mar – que conceito!”, exclamou.